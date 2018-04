Lo sé: existen diputados que no reúnen los requisitos mínimos para el cargo. Ganaban, y ganarían hoy, mucho menos en el sector privado. Pero ese no es un argumento contra la Cámara de Diputados, sino contra la manera en que los argentinos hemos elegido, por décadas, a nuestros legisladores. No han bajado en un plato volador ni se han hecho diputados por sorteo. Salieron de la misma sociedad argentina que hoy los insulta, pero es la misma que los engendró y los votó. No hay remedio a este aparente dilema, sino el de seguir votando mejor y exigiendo transparencia a nuestros representantes. Lamentablemente, después de años de populismo, buena parte de la población nacional no comprende la complejidad ni el valor de la tarea legislativa y, consecuentemente, percibe todo gasto en el Congreso como un exceso. Unos creen que con el Ejecutivo basta y sobra. Y muchos piensan que nuestro trabajo se reduce a aprobar leyes cuando es muchísimo más amplio, e incluye estar informados sobre un abanico infinito de temas, comunicarnos con todos los sectores de la economía y la sociedad civil, hablar con los ciudadanos, controlar al Poder Ejecutivo, participar del debate público en la Cámara y los medios; estudiar, rechazar o aceptar y tratar de mejorar las decenas de proyectos que ingresan cada mes en nuestras comisiones; que en mi caso son once. No es fácil ni es poco, el trabajo. Que unos lo hagan bien y otros no es otra cuestión, y se corrige también votando mejor.