También en ese tercer capítulo Marx y Engels consignan el objetivo final de su tesis: "Pueden sin duda los comunistas resumir toda su teoría en esta sola expresión: abolición de la propiedad privada". Si no hay propiedad privada, no hay precios, ergo, no hay posibilidad de contabilidad, evaluación de proyectos o cálculo económico. Por tanto, no existen guías para asignar eficientemente los siempre escasos recursos y, consecuentemente, no es posible conocer en qué grado se consume capital.