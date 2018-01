Lo que sí puede resultarnos completamente foraño es que en la ley estadounidense se remite a una categoría especialísima de delitos, que se denominan de "bajeza moral" (del inglés moral turpitude). Esta categoría, si bien es extraña a nuestro sistema de leyes, integra la legislación migratoria de los Estados Unidos desde el siglo XIX y engloba a un extenso número de delitos de variada gravedad, desde el ejercicio de la prostitución hasta el terrorismo. Aunque no existe definición para el término, el consenso general es que integran el grupo aquellas ofensas que requieren una particular depravación en la personalidad del sujeto que las comete y, si bien en la ley no existe un listado de conductas a las que se aplica la categoría, sí existe en la sección 9-302.3-2 del Foreign Affairs Manual, que es el reglamento de trabajo aplicado por los oficiales consulares para la adjudicación y la revocación de visas. Por supuesto que crímenes serios como los referidos en la causa en la que se encuentran implicados la ex presidente Kirchner y el ex canciller Timerman integran aquellas listas, así como todas las formas de encubrimiento.