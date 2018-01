Io es la tasa de interés originaria. Es decir, para que alguien genere ahorro, que es postergar consumo presente por satisfacer un mayor consumo futuro, pide algo a cambio. Siendo que para mí no es indiferente consumir hoy que consumir dentro de un año (si así fuera el tiempo me sería indiferente), para no consumir ahora y consumir dentro de un año y prestarle a alguien voy a pedir algo a cambio. Y ese algo a cambio es la tasa de interés originaria. Por eso la tasa de interés nunca puede ser igual a cero. Si así fuera, significaría que para el ser humano el tiempo no tiene importancia. Que me daría lo mismo consumir ahora que dentro de un año.