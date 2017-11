Me parece, Valeria, que no se sanciona ese latrocinio con el rencor personal y el deseo de venganza de ver liquidada, fundida y no escuchada una radio en la que labura mucha gente que no puede elegir irse a otro lado como muchos de los que opinamos con voz engolada de este tema. De paso, suelo recordarnos que escupir al cielo no es buen negocio.