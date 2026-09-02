Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, marcando una disminución del -0,5% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,61. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,71%, marcando una pérdida interanual del 1,29%.

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El euro a dólar canadiense ha experimentado una tendencia negativa durante el último día de operación, marcando un retroceso en su valor. Actualmente, la volatilidad se sitúa en un 2,96%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,17%, lo que sugiere cierta estabilidad en el tipo de cambio.