Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el precio de cierre anterior y registrando una ligera variación negativa del -0,09% en comparación con la jornada previa; Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,4%, mientras que su variación interanual se sitúa en un descenso del 0,71%.

El tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una presión a la baja en la paridad. La volatilidad actual se sitúa en 1,66%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,24%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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