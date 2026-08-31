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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 31 de agosto

La divisa estadounidense ha registrado una caída en la jornada respecto al día anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación a la baja del -0,4%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,12%, aunque en términos interanuales, su valor ha disminuido un -1,18%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, cayendo en valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 4,04%, por encima de la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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