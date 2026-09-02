Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 2 de septiembre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,63 quetzales, lo que representa un aumento del 2,07% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,47 quetzales. Dow Jones

El dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento sostenido durante la jornada más reciente.

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La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 21,35%, superando la volatilidad de referencia de 20,28%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,31%, aunque su variación interanual muestra un leve descenso del -0,31%.