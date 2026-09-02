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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 2 de septiembre

La divisa estadounidense ha registrado una caída en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó a 1,38 dólares canadienses, lo que representa una disminución del 0,44% con respecto al precio de cierre anterior de 1,39, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un descenso del -0,14%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del -1,22%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 4,93% excede la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad en el mercado de divisas.

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