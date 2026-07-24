Precio del euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 24 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,76 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,23% respecto al precio de cierre anterior de 5,78 reales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 1,36%, lo que se suma a una caída interanual del -7,72%.

El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual de 3,98% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 10,91%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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