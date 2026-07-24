Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 24 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,6 dólares canadienses, sin cambios significativos respecto al precio de cierre anterior de 1,6, lo que representa una variación porcentual de 0,06% en comparación con la sesión previa, según información de Dow Jones.

En la última semana, los euros registraron un avance del 0,14%, aunque a nivel interanual presentan una bajada del -2,12%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, manteniéndose en esta dirección durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 3,23%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,51%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado.

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