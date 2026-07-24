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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,63 quetzales, lo que representa una variación del 2,33% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un leve avance del 0,03%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 2,14%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante el último día. La volatilidad actual del 25,16% supera la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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