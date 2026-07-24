Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de julio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,68 quetzales, reflejando un incremento del 2,05% respecto al precio previo de 8,5 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,4%, mientras que su variación interanual se sitúa en un leve avance del 0,19%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante dos días consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en 24,07%, por encima de la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado en este par de divisas.

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