Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 24 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,68 quetzales, reflejando un incremento del 2,05% respecto al precio previo de 8,5 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,4%, mientras que su variación interanual se sitúa en un leve avance del 0,19%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante dos días consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en 24,07%, por encima de la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado en este par de divisas.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de julio

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 24 de julio

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 24 de julio

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 24 de julio

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 24 de julio

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 24 de julio

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 24 de julio