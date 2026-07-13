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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 13 de julio

El activo experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,84 reales brasileños, lo que representa una variación de 0,37% respecto al precio de cierre anterior de 5,82 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del -0,66%, mientras que en el análisis interanual, su valor se ha reducido en un 6,51%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva ante el real brasileño durante el último día, marcando un cambio en su dirección tras varios períodos de estabilidad. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 7,28%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,93%, lo que indica una mayor estabilidad en este par de divisas en el corto plazo.

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