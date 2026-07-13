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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 13 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una variación porcentual de -0,06%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,35%, mientras que en términos interanuales, su valor ha avanzado un 2,41%.

El dólar estadounidense muestra una tendencia negativa en su tipo de cambio frente al dólar canadiense, tras un día consecutivo de caída. La volatilidad actual del 1,09% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,05%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado cambiario.

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