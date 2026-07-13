Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 13 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, aunque se registró una ligera variación a la baja del -0,1% respecto al cierre anterior de 7,62 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando una reciente depreciación de la moneda local.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 14,04%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,27%, lo que sugiere un contexto de estabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,39%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 1,57%.