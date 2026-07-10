Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 10 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, aunque con una ligera variación a la baja del -0,15%. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del -0,36%, mientras que en términos interanuales se observa una ligera bajada del -0,09%.

El tipo de cambio del euro frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una disminución continua. Actualmente, la volatilidad del 2,37% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,59%, indicando una estabilidad en el mercado cambiario.

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