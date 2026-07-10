Noticias

Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Guardar
Google icon
Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA

En la apertura del día, el euro se cotiza en 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, aunque con una ligera variación a la baja del -0,15%. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, los euros experimentaron un descenso del -0,36%, mientras que en términos interanuales se observa una ligera bajada del -0,09%.

El tipo de cambio del euro frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una disminución continua. Actualmente, la volatilidad del 2,37% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,59%, indicando una estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de divisas

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 10 de julio

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 10 de julio

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 10 de julio

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 10 de julio

El dólar ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 10 de julio

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 10 de julio