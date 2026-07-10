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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 10 de julio

La divisa estadounidense experimentó un alza respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,62 quetzales, lo que representa una variación porcentual de 2,28% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,07%, mientras que en el contexto interanual, su valor se ha incrementado un 2,11%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, lo que indica un fortalecimiento de la moneda local. La volatilidad actual se sitúa en 24,16%, superior a la volatilidad de referencia del 20,24%, sugiriendo un período de inestabilidad en el mercado cambiario.

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