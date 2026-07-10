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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 10 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, sin cambios con respecto al precio de cierre anterior de 1,42, lo que implica una ligera variación porcentual de -0,04% en comparación con la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del 0,25%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 2,77%.

El tipo de cambio del dólar a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días. La volatilidad actual se sitúa en 1,21%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 4,07%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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