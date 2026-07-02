Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 2 de julio

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,45% respecto al precio de cierre previo de 7,44 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 2,54%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 1,65%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un período de un día. La volatilidad actual se sitúa en 26,05%, superando la volatilidad de referencia del 20,22%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD