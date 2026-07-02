Noticias

Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 2 de julio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen ASEWTIAKTBCNDD2BI4TCIKGNCE

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,45% respecto al precio de cierre previo de 7,44 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 2,54%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 1,65%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un período de un día. La volatilidad actual se sitúa en 26,05%, superando la volatilidad de referencia del 20,22%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 2 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 2 de julio

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de julio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de julio

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de julio

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 2 de julio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de divisas

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 2 de julio

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 2 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 2 de julio