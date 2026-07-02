Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,62 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de cierre anterior de 1,62, con una variación porcentual del 0,31% en comparación con la sesión previa, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,41, mientras que su variación interanual muestra una ligera bajada del -0,04%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, logrando cerrar la jornada en alza tras un día consecutivo de avance. La volatilidad actual del 4,37% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,63%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.

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