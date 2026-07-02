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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 2 de julio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,42 dólares canadienses, sin cambios respecto al cierre anterior de 1,42, lo que representa una variación porcentual de -0,32% en comparación con la sesión previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,17%, aunque a nivel interanual presenta un avance del 2,44%.

La tendencia del tipo de cambio del dólar a dólar canadiense ha sido negativa en los últimos días, marcando un cambio desfavorable en su dirección. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 2,71%, significativamente menor que la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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