Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 2 de julio

En la apertura de sesión, el euro se cotiza en 8,73 quetzales, marcando un incremento del 2,81% respecto al precio de cierre anterior de 8,49 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 3,37%, mientras que su evolución interanual muestra una baja del -0,81%.

El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando su primer día consecutivo en alza. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 28,01%, superando significativamente la volatilidad de referencia de 20,23%, lo que indica un contexto de mayor inestabilidad en el mercado.

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