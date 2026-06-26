Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 26 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,68 quetzales, lo que representa un aumento del 2,63% respecto al precio de cierre anterior de 8,46 quetzales, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 0,6%, mientras que su evolución interanual refleja una caída del 1,48%.

El euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 26,96%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,16%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado.

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