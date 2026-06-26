Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que la jornada previa, con una variación porcentual de -0,08%, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,18%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 2,6%.

El dólar estadounidense muestra una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos dos días, reflejando una presión de depreciación en el cruce. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 3%, inferior a la volatilidad de referencia de 4,12%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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