Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 26 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, marcando un incremento del 2,31% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose alcista durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio alcanza el 24,86%, superando la volatilidad de referencia del 20,16%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance de 0,05%, mientras que su variación interanual muestra un incremento del 1,74%.