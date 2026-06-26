Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 26 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, observando un incremento del 0,05% respecto al precio de cierre anterior de 1,61 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,48%, mientras que su evolución interanual muestra una variación negativa del -0,32%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante el último día, apuntando a un fortalecimiento en el par cambiario. La volatilidad actual del 1,89% se sitúa significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,68%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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