Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 25 de junio

En el cierre de operaciones, el cambio del euro se ubicó en 8,67 quetzales, reflejando un aumento del 2,01% respecto al precio de cierre anterior de 8,5 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 1,56%, aunque su evolución interanual muestra una baja del -1,41%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mantenido una tendencia positiva, extendiendo su avance por un día consecutivo. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 24,86%, superando la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

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