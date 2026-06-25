Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 25 de junio

La moneda europea registró un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Google icon
Imagen C2IGBYKT3RBGPMCJ7IBJB2O43M

En el cierre de operaciones, el cambio del euro se ubicó en 8,67 quetzales, reflejando un aumento del 2,01% respecto al precio de cierre anterior de 8,5 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 1,56%, aunque su evolución interanual muestra una baja del -1,41%.

En los últimos días, el tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mantenido una tendencia positiva, extendiendo su avance por un día consecutivo. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 24,86%, superando la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en GuatemalaTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de junio

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de junio

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 25 de junio

La moneda europea experimentó un leve retroceso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 25 de junio

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 25 de junio

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 25 de junio

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 25 de junio

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este jueves

Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 25 de junio