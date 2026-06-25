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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, sin variación respecto al precio de cierre anterior de 1,42, lo que representa una disminución del -0,25% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,31%, mientras que su variación interanual se sitúa en un 2,75%.

El tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando un deterioro en las condiciones del mercado. La volatilidad actual se sitúa en 2,98%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,12%, indicando un período de relativa estabilidad en el tipo de cambio.

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