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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de junio

La divisa estadounidense ha experimentado un alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 1,42 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de 1,42 de la jornada previa, lo que representa una variación de 0,34%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,75%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,08%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense en los últimos días, manteniendo esta dirección durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 4,08%, ligeramente inferior a la volatilidad de referencia del 4,11%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado.

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