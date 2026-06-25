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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del jueves

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, una caída del -0,15% respecto al precio anterior de 1,62, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de 0,57%, mientras que en el último año ha experimentado un avance del 0,28%.

En los últimos cinco días, el tipo de cambio del euro a dólar canadiense muestra una tendencia negativa, reflejando una depreciación constante de la moneda europea. La volatilidad actual del 2,56% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,69%, indicando un periodo de estabilidad moderada en el mercado cambiario.

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