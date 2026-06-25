Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 25 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,07% respecto al precio de 7,47 quetzales registrado en la jornada anterior. Dow Jones

El dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un aumento en su valor en este periodo. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 23,93%, superando la volatilidad de referencia del 20,23%, lo que indica un contexto de inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró una subida del 2,32%, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 1,65%.