Venezolanos en Argentina se organizan para ubicar a sus familiares tras fuertes terremotos

Buenos Aires, 25 jun (EFE).- Venezolanos residentes en Argentina han activado redes de ayuda y plataformas digitales para intentar ubicar a familiares y allegados que permanecen incomunicados tras los dos terremotos que sacudieron el miércoles la costa norte de Venezuela y que dejaron al menos 188 fallecidos y más de 1500 heridos.

El Centro Venezolano Argentino permanece abierto desde la mañana de este jueves para recibir y acompañar a quienes buscan información sobre sus seres queridos. Allí, un grupo de voluntarios ofrece contención y ayuda a quienes se acercan con la carga de datos de sus familiares en un portal creado para amplificar y unificar las búsquedas.

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La plataforma 'Desaparecidos Terremoto Venezuela' fue creada horas después del terremoto por el desarrollador venezolano Jorge Bastidas, residente en Buenos Aires desde hace un año y medio, junto a sus compañeros de trabajo.

"Nos planteamos de qué manera podríamos prestar apoyo al país desde la lejanía. Viendo los reportes que había en internet y en redes sociales notamos que una de las mayores complicaciones eran la gran cantidad de personas con las que no se podía comunicar, que estaban desaparecidas, y debido a esto empezamos esta iniciativa", explicó Bastidas a EFE.

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Los primeros reportes fueron cargados desde Argentina, que cuenta con una población de más de 200.000 venezolanos, pero pronto comenzaron a aparecer búsquedas introducidas por personas residentes en España, Estados Unidos, Chile, Colombia e incluso dentro de Venezuela.

Hasta este jueves acumulaba más de 45.000 registros de personas desaparecidas, de las cuales más de 40.000 aún no habían sido halladas.

La gran mayoría de las personas cuya desaparición fue reportada en el sitio se encontraban en el estado de La Guaira al momento de los terremotos.

Bastidas señaló además que él y su equipo se vincularon con centros médicos y hospitales de Venezuela, así como con centros de acogida para quienes perdieron sus hogares, con el objetivo de contribuir en la búsqueda.

Elis Urbina, integrante de la junta directiva de Alianza por Venezuela, anticipó además en diálogo con EFE que la organización está considerando crear un centro de recepción de ayudas y donaciones para poder enviar a Venezuela, y que en las próximas horas habilitaría además un portal para la búsqueda de mascotas perdidas en el país caribeño como consecuencia de los terremotos.

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Los sismos ocurrieron el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, según el sistema estadounidense de alerta de tsunamis, que los ha calificado como un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren en la misma zona en un intervalo muy corto. EFE

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