Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,62 dólares canadienses, manteniendo su precio de cierre anterior, aunque registrando una ligera variación a la baja del -0,11% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,33%, aunque su evolución interanual muestra un avance del 0,74%.

El euro ha experimentado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos tres días, reflejando una caída sostenida en su valor.

La volatilidad actual del 2,6% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,7%, indicando un período de estabilidad en el mercado cambiario.