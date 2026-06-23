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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de junio

La divisa estadounidense ha registrado un alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,31% respecto al precio de 7,45 quetzales en la jornada previa, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un cambio sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual del 24,83% supera la volatilidad de referencia del 20,34%, indicando una mayor inestabilidad en el mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,22%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,69%.

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