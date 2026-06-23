Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de junio

Al cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,67 quetzales, reflejando un incremento del 1,61% en comparación con el precio de 8,54 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,23%, aunque su evolución interanual muestra una bajada del 1,09%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva contra el quetzal guatemalteco en el último día, extendiendo su recuperación reciente. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,44%, superior a la volatilidad de referencia del 20,34%, lo que indica una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

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