Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 5 de junio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense cotizó en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniéndose sin cambios respecto al cierre anterior, que también fue de 1,39 dólares canadienses, lo que representa una variación positiva del 0,2% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 1,04%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,85%.

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando una mayor demanda en el mercado. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 2,64%, inferior a la volatilidad de referencia del 4,23%, lo que indica una cierta estabilidad en los movimientos del par dolar estadounidense-dolar canadiense.

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