Malditos Nerds

Summer Game Fest 2026 - Monster Hunter Wilds anuncia su primera gran expansión para el próximo año

El popular juego de Capcom sigue el camino de las entregas anteriores y tendrá una expansión el año próximo

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Monster Hunter Wilds - SGF
Monster Hunter Wilds - SGF

No contento con anunciar un esperado remake de Resident Evil, Capcom aprovechó esta Summer Game Fest para presentar oficialmente la primera gran expansión de Monster Hunter Wilds.

Titulada Monster Hunter Wilds: Ascendance, este nuevo contenido incluirá nuevos monstruos así como el regreso de algunos clásicos como Kushala Daora. Se desconoce de momento cuál será el monstruo insignia de esta expansión.

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Monster Hunter Wilds - SGF
Monster Hunter Wilds - SGF

El juego base, lanzado en febrero del año pasado, atravesó tiempos complicados en sus primeros meses, con números de jugadores en declive y problemas en su versión de PC. Eventualmente, el juego encontró su norte con varias actualizaciones que añadieron contenido y colaboraciones con otras franquicias.

Cabe destacar que para poder jugar Monster Hunter Wilds: Ascendance será necesario contar con el juego base, de manera similar a como sucedió con Monster Hunter World y Monster Hunter Rise.

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Aún no hay fecha confirmada para esta expansión, pero Capcom confirmó que llegará en algún momento del año próximo.

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