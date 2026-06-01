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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 1 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,06%. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance de 0,16, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,52%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,04%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,76%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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