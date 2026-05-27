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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 27 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,25% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 25,96%, superando la volatilidad de referencia del 20,04%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,28%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,55%.

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