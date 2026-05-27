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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un alza en su valor respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de 0,17%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,42%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,68%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con dos jornadas consecutivas de ganancias frente al dólar canadiense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,29%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,23%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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