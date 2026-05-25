Noticias

Predicción del clima en Panamá para este 25 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico para las próximas horas de este lunes en Panamá, Panamá.

En Panamá se pronostica una temperatura máxima de 34 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados.

PUBLICIDAD

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 85% durante el día y del 97% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 94% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 3.

El pronóstico del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más cómodos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

Temas Relacionados

Clima en PanamáClima en PanamáClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Las últimas previsiones para Houston: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Las últimas previsiones para Houston: temperatura, lluvias y viento

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Dallas este 25 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en EEUU: temperatura y probabilidad de lluvia para Dallas este 25 de mayo

Clima en Washington D. C.: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Washington D. C.: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Pronóstico del clima en Miami para este 25 de mayo

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del clima en Miami para este 25 de mayo

Descubre las historias de los santos que se celebran hoy

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser rememorados

Descubre las historias de los santos que se celebran hoy