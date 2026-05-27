Chile registra su tasa de fecundidad más baja, que cae a menos de un hijo por mujer

Santiago de Chile, 27 may (EFE).- Chile registró el año pasado la tasa de fecundidad más baja de su historia, que lleva veinticinco años en caída y que por primera vez se ubicó por debajo de un hijo por mujer, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"En todo el período 1993-2025, la caída de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) fue de 59,4 %. Por primera vez, la TGF se encuentra por debajo de un hijo por mujer (0,99 nacidos vivos promedio por mujer)”, indicó el organismo estatal en un comunicado.

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Las cifras colocan al país sudamericano con la tasa global de fecundidad más baja de Latinoamérica y una de las menores del mundo, comparable a la de países asiáticos como Japón y Corea del Sur.

De acuerdo con el INE, entre 1993 y 2025 los nacimientos disminuyeron el 46,9% y la edad media de la fecundidad pasó de los 27 a los 30 años.

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Chile cruzó en 1999 la barrera técnica del reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer) y lleva más de veinticinco años sin alcanzar el número de nacimientos mínimos requeridos para renovar su población de forma natural.

En 1993, en Chile nacían 275.916 personas mientras que en 2025 se registraron 146.446 nacidos vivos, según cifras de estadísticas vitales obtenidas sobre la base de los datos del Boletín Demográfico Anual Provisional de Estadísticas Vitales 2025 y el Anuario 2023.

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Esta tendencia proyecta que en 2036 se dará el inicio de la disminución de la población chilena.

Dentro de este contexto, el INE destaca un crecimiento en los últimos ocho años en el nacimiento de bebés de madres extranjeras que "ha aumentado 2,9 veces, pasando del 6,9 % de los nacidos vivos en 2017 al 19,7 %".

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La inmigración, no obstante, no será un factor para contrarrestar la caída, pues las proyecciones indican que para 2028 el indicador será de 0,89 hijos por mujer y comenzará un periodo de crecimiento natural negativo cuando el número de defunciones supere al de nacimientos.

En 1993, el total de las muertes en Chile alcanzó las 76.261 personas y en más de 30 años creció el 65,8 %, lo cual representó que en 2025 se contabilizaron 126.428 fallecidos.

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La población actual de Chile, según el más reciente censo de 2024, es de 20,1 millones de habitantes y se estima que de mantenerse esta tendencia se reducirá a menos de 17 millones para 2070, aproximadamente la cifra poblacional de hace casi una década. EFE