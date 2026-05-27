Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 27 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,14%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,49%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,41%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,15%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,81%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado.