Oposición de Venezuela tilda de "opaco" el anuncio de aumento salarial de Delcy Rodríguez

Caracas, 1 may (EFE).- La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), calificó este viernes de "opaco" el anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en cuanto al aumento del "ingreso mínimo integral", conformado en su mayoría por bonificaciones sin incidencia en beneficios laborales.

"El opaco anuncio de un ingreso mínimo integral de 240 dólares mensuales confirma, precisamente, el fracaso del modelo: el ingreso del trabajador venezolano sigue dependiendo de decisiones políticas, bonos discrecionales y ajustes administrativos", manifestó la PUD en un comunicado publicado en su cuenta de X.

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El bloque subrayó que ningún bono sustituye la "dignidad de un salario nacido del trabajo, la productividad y la libertad económica" y afirmó que, "una vez más", el Gobierno encargado demuestra su "indolencia e incapacidad" frente a la "profunda crisis que sufre el pueblo venezolano".

"Es nuestro deber con la clase trabajadora mantenernos unidos y luchar por construir las condiciones políticas necesarias para que la anhelada recuperación económica se traduzca en mejoras reales en el bolsillo de la familia venezolana", expresó la coalición.

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Más temprano, el líder de la PUD, Edmundo González Urrutia, dijo que trabajar en Venezuela no garantiza vivir y exigió un salario mínimo digno, en un mensaje publicado en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

El jueves, Delcy Rodríguez anunció el aumento del "ingreso mínimo integral" a 240 dólares mensuales, aunque no precisó en cuánto quedará el salario mínimo, que ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022, unos 27 centavos de dólar al mes en la actualidad.

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Organizaciones y activistas han catalogado el anuncio de aumento de Delcy Rodríguez como "ambiguo" y han advertido que se debe "leer con cuidado".

"Se habla de aumento, pero no se precisa cuánto es salario real y cuánto son bonos", subrayó el coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, en X.

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En los últimos años, el Ejecutivo ha centrado su política salarial en el pago de dos bonos para los trabajadores públicos: uno de alimentación y otro denominado "ingreso de guerra económica", los dos sin incidencia en beneficios laborales.

Ambos sumaban 190 dólares antes del anuncio del jueves de Delcy Rodríguez y eran depositados en bolívares a la tasa oficial del día. EFE

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