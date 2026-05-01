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Honduras designa a nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica

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Tegucigalpa, 1 may (EFE).- El Gobierno de Honduras designó a Rosario Castillo como nueva embajadora en Argentina y a María Dolores Agüero en Bélgica, informó este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano.

Ambas diplomáticas juraron como nuevas embajadoras en Argentina y Bélgica ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en sus redes sociales.

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"Las relaciones entre Honduras y Argentina se basan en una amistad histórica fortalecida por la cooperación técnica, política y comercial, con un enfoque en la agroindustria y la integración regional", añade el mensaje de la Cancillería hondureña.

Señaló que María Dolores Agüero, excanciller de Honduras, es embajadora de carrera y tomará está vacante en Bélgica "con responsabilidad y compromiso" para fortalecer la relación bilateral, aumentar el comercio y la inversión, con el fin de identificar áreas de interés común.

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Agüero, sobrina de la actual canciller de la nación centroamericana, es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje por la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg (Alemania).

Con estas nuevas designaciones, Honduras busca "fortalecer aún más sus lazos de amistad y cooperación" con dos socios estratégicos en el exterior, señala la Cancillería. EFE

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EFE

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