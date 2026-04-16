Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de abril

El euro se cotiza al comienzo de sesión a 9 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,02% con respecto al valor de la jornada previa, cuando se situó en 8,82 quetzales, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un incremento 3,01% y en el último año acumula aún una subida del 1,63%.

Analizando este dato con el de días anteriores, encadena tres sesiones sucesivas de subida. La cifra de la volatilidad es superior a los datos conseguidos para el último año (19,79%), por lo tanto el valor experimenta mayores alteraciones que la tendencia general.