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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de abril
Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de abril

Tras la apertura de mercados el euro se negocia en el comienzo del día de hoy a 1,61 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,44% comparado con los 1,62 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registra una disminución 0,5%; pese a ello desde hace un año aún mantiene un incremento del 1,13%.

Si confrontamos el valor con días pasados, encadena dos jornadas consecutivas en cifras negativas. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 4,5%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (5,48%), presentándose como un valor con menos cambios de lo habitual en estas fechas.

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