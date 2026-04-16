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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de abril
Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de abril

El dólar estadounidense se paga en el día de hoy a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo que implicó un cambio del 0,2% con respecto al dato de la jornada anterior, cuando cotizó a 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 0,92% aunque, por el contrario, en términos interanuales acumula aún un ascenso del 0,53%.

Respecto de jornadas pasadas, encadena cuatro fechas sucesivas en números rojos. La volatilidad referente a estos siete días es inferior a los datos logrados para el último año (4,7%), mostrándose como un valor con menos variaciones de lo que indica la tendencia general últimamente.

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